Премьер Катара примет участие в консультациях по Газе

Консультации достигли "решающего этапа", сообщил советник премьера и официальный представитель катарского внешнеполитического ведомства Маджид бен Мухаммед аль-Ансари

ДОХА, 7 октября. /ТАСС/. Премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани направится в среду в египетский город Шарм-эш-Шейх для участия в переговорах по урегулированию конфликта в секторе Газа. Как сообщил советник премьера и официальный представитель катарского внешнеполитического ведомства Маджид бен Мухаммед аль-Ансари, консультации достигли "решающего этапа".

"Его превосходительство шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани отправится завтра утром, в среду, в Шарм-эш-Шейх, чтобы присоединиться к продолжающимся переговорам между заинтересованными сторонами по сектору Газа на фоне активизации региональных и международных усилий, направленных на достижение постоянного прекращения огня", - написал он в X. Дипломат подчеркнул, что премьер Катара присоединится к переговорному процессу "на решающем этапе консультаций, подтверждая стремление посредников достичь соглашения, которое позволит прекратить катастрофическую войну в секторе Газа".

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. Израиль объявил, что согласен с этим планом. Палестинское движение ХАМАС выразило готовность освободить всех живых израильских заложников, удерживаемых в Газе, и передать тела погибших.

Вечером 6 октября в Шарм-эш-Шейхе возобновились непрямые переговоры между делегациями Израиля и ХАМАС. Посредниками на них выступают представители Египта и Катара, а США представляют специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф и старший советник Трампа Джаред Кушнер.