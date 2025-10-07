На Мелони подали иск в МУС за предполагаемое соучастие в геноциде в секторе Газа

Премьер-министр Италии открыто обвиняет оппонентов в использовании "палестинского вопроса" во внутриполитической борьбе

Редакция сайта ТАСС

РИМ, 7 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что в Международный уголовный суд (МУС) поступил иск в отношении нее, министра обороны страны Гуидо Крозетто, главы МИД и вице-премьера Антонио Таяни и генерального директора итальянского холдинга Leonardo Роберто Чинголани за возможное соучастие в геноциде палестинцев в секторе Газа.

"На меня, министров Крозетто и Таяни, а также на генерального директора Leonardo Чинголани были поданы иски в Международный уголовный суд за соучастие в геноциде. Я думаю, что в мире и в истории нет другого случая подобного обвинения", - приводит газета La Repubblica заявление Мелони.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони открыто обвиняет оппонентов в использовании "палестинского вопроса" во внутриполитической борьбе. Возглавляемая ею коалиция победила на парламентских выборах три года назад, преодолев 40-процентный барьер для получения большинства. Однако в голосовании приняли участие немногим более 50% населения. При этом значительная часть итальянского населения не может принять факт прихода к власти лидера партии "Братья Италии", которая считается многими наследницей фашизма.