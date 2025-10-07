Трамп затронул возможность вхождения Канады в состав США

Премьер Канады Марк Карни выразил мнение, что американский лидер обеспечил "трансформацию в экономике, беспрецедентные обязательства партнеров по НАТО по военным расходам"

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп затронул тему возможного вхождения Канады в состав Соединенных Штатов на новой встрече с премьером этой страны Марком Карни в Белом доме.

Открывая переговоры, Карни выразил мнение, что Трамп обеспечил "трансформацию в экономике, беспрецедентные обязательства партнеров по НАТО по военным расходам", урегулирование между Азербайджаном и Арменией, а также Индией и Пакистаном. Кроме того, "во многом самым важным является", продолжал премьер, но тут его прервал президент: "Слияние Канады и Соединенных Штатов". Карни со смехом запротестовал: "Я клонил не к тому!" Далее канадский премьер перешел на серьезный тон и напомнил о второй годовщине вылазки движения ХАМАС в Израиле.

Трамп не дал однозначного ответа на неоднократно заданные ему журналистами вопросы о том, возможно ли преодоление острых торговых споров между Вашингтоном и Оттавой, достижение новой договоренности на этот счет, снижение ставок американских таможенных пошлин на канадский импорт, но дал высокие оценки работе Карни. "Думаю, он отличный премьер-министр. Я бы в любое время позволил ему представлять меня. Он очень сильный, очень хороший лидер", - сказал хозяин Белого дома, признав, что канадский премьер может быть и весьма жестким переговорщиком. Кроме того, Трамп выразил мнение, что именно он "сделал очень популярным" Карни. Премьер отреагировал на эту реплику улыбкой.

Репортеры также поинтересовались у президента, что мешает выработке Канадой и США новой торговой сделки. "Он великий человек. Он хочет сделку. Почему этого не хотите и вы?" - спросили у Трампа. "Потому что я тоже хочу быть великим человеком", - ответил президент под дружный хохот значительной части присутствовавших на встрече.

Трамп ранее неоднократно призывал Канаду войти в состав США, стать 51-м штатом. Предыдущего премьера Канады Джастина Трюдо нынешний глава американской администрации называл губернатором. Канадские власти ранее неоднократно отвергали возможность присоединения к США.