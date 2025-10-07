В Раде предложили принудительно изымать жилье для нужд ВСУ

Военные вынуждены арендовать жилье за сумму от 20 до 50 тыс. гривен в месяц

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Соломия Бобровская заявила, что украинские власти должны ввести механизм, который позволит принудительно изымать жилье у населения прифронтовых регионов для размещения военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Нужна военно-квартирная повинность, чтобы решить проблему расселения наших войск в прифронтовых территориях. Мы превращаем ВСУ в армию чуть ли не бомжей. Если государство не может компенсировать, тогда давайте подумаем о механизме принудительного изъятия и предоставления в аренду военнослужащим [жилья] в тех городках, которые сегодня уже критичны, падают", - сказала политик на видео, опубликованном в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Бобровская добавила, что военные вынуждены арендовать жилье за сумму от 20 до 50 тыс. гривен в месяц (от $483 до $1 209), а это вдвое дороже, чем в элитных районах Львова, Одессы или даже Киева. При этом, по ее словам, способ вернуть указанные средства отсутствует. Политик уточнила, что для реализации данной меры нужен указ Владимира Зеленского.

Ранее депутат Рады Анна Скороход заявляла, что внутренним переселенцам, выехавшим из прифронтовых регионов, приходят коммунальные счета за жилье, оставленное ими, в котором незаконно размещаются солдаты украинской армии. Также она рассказывала, что граждане жалуются на бесчинства военнослужащих ВСУ, в том числе на разграбление домов в прифронтовой зоне.