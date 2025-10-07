Байден не хотел распространения отчета ЦРУ из-за связей его семьи на Украине

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Бывший американский лидер Джо Байден в 2016 году, когда занимал пост вице-президента США, выступил против распространения отчета ЦРУ о его поездке в Киев, в котором упоминались подозрения относительно наличия у его семьи связей с коррупцией на Украине. Об этом свидетельствуют рассекреченные документы, которые опубликовал в Х директор разведывательного управления Джон Рэтклифф.

В отчете ЦРУ говорится о реакции украинских властей на поездку Байдена в Киев в декабре 2015 года. Как отмечается в документе, украинские чиновники тогда выразили "недоумение и разочарование" в связи с тем, как прошла поездка Байдена. По данным сотрудников ЦРУ, украинская сторона посчитала, что Байден прибыл в Киев лишь ради выступления с "речью на общие темы и не намеревался обсуждать содержательные вопросы". Как подчеркивается в отчете, некоторые украинские должностные лица "рассуждали о внимании СМИ к предполагаемым связям семьи вице-президента США с коррупцией в бизнесе на Украине". Упомянутые украинские чиновники посчитали это проявлением властями США "двойных стандартов" в отношении коррупции.

Как следует из опубликованных Рэтклиффом материалов, на этот отчет в феврале 2016 года по электронной почте сотрудникам ЦРУ был дан ответ. В нем говорилось: "Доброе утро, я только что говорил с вице-президентом/помощником по национальной безопасности, и он бы решительно предпочел, чтобы этот доклад не распространяли. Спасибо за понимание". Имя того, кто написал это сообщение, заретушировано. Уточняется, что это было должностное лицо, проводившее регулярный брифинг для президента США. Американским лидером в то время был Барак Обама.

В октябре 2020 года в СМИ попала электронная переписка Хантера Байдена, который является сыном экс-президента США Байдена. Из корреспонденции следовало, что Хантер Байден мог организовать для представителя украинской энергетической компании Burisma, в правление которой он входил, встречу со своим отцом в то время, когда последний был вице-президентом США. Байден-старший, занимая этот пост, выступал с призывом уволить генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который начал расследование в отношении Burisma.

Действующий американский лидер Дональд Трамп не раз обвинял Джо Байдена во лжи и причастности к коррупции. Трамп выражал уверенность в том, что Байден знал о деловых связях своего сына на Украине.