ТАСС: израильские дроны появились в небе над южными окраинами Бейрута

Беспилотники низко летают над южными окраинами Бейрута

Редакция сайта ТАСС

БЕЙРУТ, 7 октября. /ТАСС/. Беспилотные летательные аппараты израильских ВВС вошли в воздушное пространство Ливана и совершают полеты на низкой высоте над южными окраинами Бейрута, где находятся защитные сооружения шиитского движения "Хезболлах". Об этом сообщил корреспонденту ТАСС источник в службе гражданской обороны.

"Гул моторов нескольких беспилотников слышен в небе над густонаселенными районами Дахия, Джнах и Хадас, а также над предместьями Арамун, Бшамун и Хальде, - указал он. - Атак по наземным целям не последовало, но жители южных окраин обеспокоены, они опасаются, что за полетами дронов-разведчиков могут быть нанесены авиаудары".

Собеседник напомнил, что в первой половине дня израильские БПЛА барражировали над Бейрутом несколько часов. "Похоже, что это была преднамеренная акция с целью вызвать панику у населения", - отметил он.

На юге Ливана израильские беспилотники дважды в течение суток атаковали автомобили, принадлежавшие членам "Хезболлах". По сведениям новостного портала Naharnet, в Дейр-Амесе и Ятере были ликвидированы два специалиста, занимавшихся восстановлением разрушенных военных объектов, убит также водитель бульдозера.

По данным МВД республики, несмотря на соглашение о прекращении огня, Израиль совершил с начала 2025 года свыше 4,5 тыс. нападений на территорию Ливана. В результате этих атак погибли 253 человека, еще 688 получили ранения.