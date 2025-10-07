Нетаньяху в годовщину атаки пообещал освободить заложников и разгромить ХАМАС

Премьер-министр Израиля назвал 7 октября 2023 года «ужасающей резней» и пообещал решительный ответ

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 октября. /ТАСС/. Израиль добьется разгрома радикального палестинского движения ХАМАС и возвращения из сектора Газа всех заложников. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху по случаю второй годовщины атаки радикалов на его страну, после которой начался новый виток обострения палестино-израильского конфликта.

Говоря о событиях 7 октября 2023 года, он назвал случившееся "ужасающей резней", за которую израильтяне "заплатили чрезвычайно болезненную цену". "Наши кровожадные враги нанесли нам тяжелый удар, но не сломили нас. Вскоре они узнали об огромной мощи народа Израиля. Война за возрождение на семи фронтах - это судьбоносная война за дом: война за само наше существование и за наше будущее. Вместе с невыносимой болью мы испытываем также огромную гордость за удивительную стойкость нашего государства", - сказал премьер. Обращение распространила канцелярия главы правительства.

Нетаньяху подчеркнул, что армия Израиля "наносит сокрушительный ответ" всем, кто желает еврейскому государству зла. "Вместе мы сломали иранскую ось, вместе изменили лицо Ближнего Востока, вместе обеспечим вечность Израиля. Граждане Израиля, мы переживаем решающие, судьбоносные дни. Мы продолжим действовать для достижения всех целей войны: возвращения всех заложников, ликвидации власти ХАМАС и гарантии того, что сектор Газа больше не будет представлять угрозы для Израиля", - отметил он.

7 октября 2023 года вооруженные сторонники ХАМАС атаковали приграничные районы Израиля, нападение сопровождалось убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль в ответ начал полномасштабную военную операцию в анклаве, целью которой была заявлена полная ликвидация военного и управленческого потенциала ХАМАС. Боевые действия продолжаются по сей день.