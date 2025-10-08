Foreign Policy: европейские дипломаты считают Каллас чересчур прямолинейной

Они ожидают, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности будет дипломатичнее

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Европейские дипломаты считают верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас чересчур прямолинейной. Об этом сообщил во вторник журнал Foreign Policy (FP) со ссылкой на источники.

В материале отмечается, что в свое время "репутация [Каллас] как антироссийского "ястреба" лишила ее" возможности возглавить НАТО, после чего ей была предложена альтернатива в виде поста главы евродипломатии. "Но прямолинейность, которая позволила [бывшему] эстонскому лидеру выйти на первый план, не помогает ей в новой роли", - пишет издание.

"Мы ожидаем, что она будет более дипломатична", - приводит FP слова неназванного европейского дипломата. Другой источник издания из европейских внешнеполитических кругов отметил, что считает Каллас "скорее полицейским, чем дипломатом". "Ее день начинается и заканчивается Россией", - заявил он.

Журнал подчеркивает, что склонность Каллас "говорить то, что у нее на уме, осложнила отношения с администрацией [президента США Дональда] Трампа, а также вызвала раздражение у других крупных держав, таких как Индия и Китай". Foreign Policy обращает внимание на то, что Каллас "не удалось добиться консенсуса" в подходе европейских стран к урегулированию ситуации в секторе Газа, кроме того, "ее, кажется, оттеснили" от решения вопросов, касающихся Украины.