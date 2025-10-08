В США назвали слухами сообщения о подготовке показательного ареста экс-главы ФБР

В СМИ ранее заявили, что в американском разведведомстве рассматривали возможность устроить задержание Джеймса Коми в суде

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш назвал слухами информацию о планах Федерального бюро расследований (ФБР) устроить показательный арест его бывшего директора Джеймса Коми.

"Мы и ФБР проводим аресты во всех судах этой страны каждый день в году, включая субботу и воскресенье. В данном случае была придумана утечка и история, а на деле это просто слухи, - сказал Бланш в интервью телеканалу Fox News. - Ведется уголовное дело, он (Коми - прим. ТАСС) один из тысяч подсудимых, которым каждый год предъявляют обвинения. <...> Весь этот шум от агентов [ФБР] в отставке, анонимных и неназваных источников о показательном задержании - это лишь шум".

Ранее американские СМИ сообщили, что ФБР рассматривает возможность устроить демонстративное задержание Коми в день его появления в суде. Как ожидается, судебное заседание состоится 8 октября.

Директор ФБР Кэш Пател в комментарии для Fox News заявил, что, публикуя подобные материалы, СМИ пытаются отвлечь внимание общественности от реальной работы бюро расследований и превратить ее в театр. "Мы не занимаемся театром. Мы занимаемся тем, что демонстрируем свои результаты в судах", - сказал Пател.

Официальные обвинения в даче под присягой ложных показаний законодательной ветви власти США, а также создании препятствий отправлению правосудия были предъявлены Коми 25 сентября. Ему может грозить до пяти лет тюрьмы. В конце августа президент США Дональд Трамп в интервью порталу The Daily Caller заявил, что не возражал бы против взятия под стражу Коми и бывшего шефа Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джона Бреннана в связи с их предполагаемой причастностью к распространению Демократической партией США заведомо ложной информации о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.