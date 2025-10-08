Taipei Times: Тайвань возобновит переговоры с США о закупке вертолетов MH-60R

Диалог прервали три года назад

Редакция сайта ТАСС

ГОНКОНГ, 8 октября. /ТАСС/. Тайвань и США, как ожидается, возобновят прерванные три года назад переговоры по поводу приобретения оборонным ведомством острова противолодочных вертолетов MH-60R Seahawk. Об этом сообщает газета Taipei Times со ссылкой на неназванного правительственного чиновника.

По его информации, США "дали понять, что готовы возобновить переговоры" о закупке Тайбэем этих машин. Военные острова хотели бы приобрести 13 или более таких вертолетов. Точное количество будет определено после переговоров с Вашингтоном, сообщил источник.

MH-60R - один из основных противолодочных вертолетов ВМС США, он также пользуется большим спросом в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Переговоры о покупке Тайбэем этих машин уже проходили несколько лет назад, тогда речь шла о приобретении 11 или 12 вертолетов. Но в 2022 году оборонное ведомство острова решило не продолжать обсуждение, поскольку Тайбэй счел сумму контракта слишком высокой - стоимость сделки тогда оценивалась в $1,15 млрд.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, это один из регионов КНР. Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тайбэем в 1979 году и установил их с КНР. Признавая политику "одного Китая", Соединенные Штаты тем не менее продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставлять ей вооружения, объем этих поставок, по оценке китайской стороны, за несколько последних лет превысил $70 млрд.