Президент Венесуэлы подписал декрет о вступлении в силу договора с Россией

С подписанием документа главой государства завершились процедуры, нужные для вступления договора в силу, пояснил посол России в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров

Редакция сайта ТАСС

КАРАКАС, 8 октября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро 7 октября подписал декрет о вступлении в силу Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве с Россией, который был подписан в Москве президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и венесуэльским лидером 7 мая 2025 года. Об этом сообщил посол РФ в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров корреспонденту ТАСС.

"Сегодня, 7 октября, я был приглашен к президенту Венесуэлы Николасу Мадуро, который в торжественной обстановке в присутствии ведущих телеканалов страны подписал декрет о вступлении в силу российско-венесуэльского Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве", - указал Мелик-Багдасаров.

Мадуро приурочил процедуру вступления в силу договора ко дню рождения президента России Владимира Путина, просил передать российскому лидеру поздравления и заверил, что "Венесуэла тверда в своей решимости выступать в авангарде создания справедливого, многополярного, полицентричного мироустройства", сообщил российский дипломат.

Мелик-Багдасаров пояснил, что с подписанием декрета главой государства "венесуэльской стороной завершены внутригосударственные процедуры, необходимые для вступления российско-венесуэльского договора в силу".