The Telegraph: поставки ракет Tomahawk Киеву, если их одобрят США, займут месяцы

В Верховной раде ждут от президента США Дональда Трампа любые действия, сообщает издание

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 8 октября. /ТАСС/. Поставки Украине крылатых ракет Tomahawk ("Томагавк"), если они будут одобрены Вашингтоном, могут занять несколько месяцев, при этом Киев может остаться без разрешения на их применение. Такое мнение выразила во вторник британская газета The Telegraph.

Издание отмечает, что на Украине нет уверенности в том, что эти ракеты передадут ей. Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности Егор Чернев, как утверждает The Telegraph, ожидает от американского лидера Дональда Трампа любые действия: от полного отказа от поставок до постепенной передачи Tomahawk.

Как утверждал 6 октября Трамп, комментируя вопрос о возможности поставок ракет Tomahawk Киеву, он не стремится к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. При этом американский лидер сообщил, что фактически принял решение о возможности передачи Tomahawk Киеву, но не пояснил, в чем оно заключается.

Президент России Владимир Путин 2 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что "применять "Томагавки" без прямого участия американских военнослужащих невозможно, это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами". 5 октября он подчеркнул, что возможное решение Вашингтона о поставках Киеву Tomahawk приведет к разрушению позитивных тенденций в отношениях РФ и США.