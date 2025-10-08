МИД Боливии: новые власти учтут все преимущества сотрудничества с Россией

ЛА-ПАС, 8 октября. /ТАСС/. Новое руководство Боливии будет обязательно учитывать все те преимущества, которые страна получает благодаря сотрудничеству с Россией. Об этом в беседе с ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел Боливии Эстебан Катарина Мамани.

"Считаю, что следующее правительство, которое придет к власти из двух возможных - пока мы не знаем, кто выиграет выборы - сможет в ходе своей работы увидеть все преимущества, которые мы могли бы иметь в отношениях с Россией", - заявил он.

По словам дипломата, весь предшествующий период сотрудничества был позитивным и выгодным для обеих стран. Замглавы МИД особенно подчеркнул партнерство с Россией в области образования и подготовки профессиональных кадров. "Признание дипломов тех студентов, <...> которые учились в России, и которые теперь признаны в Боливии и наоборот, уже стало важным результатом с политической точки зрения, - указал он. - Новому руководству [Боливии] предстоит провести более тщательный анализ, и я думаю, что оно найдет хорошие возможности для развития отношений с Россией".

Он также отметил, что все политические партии Боливии в ходе голосования в обеих палатах Многонациональной законодательной ассамблеи (парламента) страны поддержали взаимное признание с Россией дипломов о высшем образовании, а также ученых степеней. "Многонациональная законодательная ассамблея одобрила это решение. Это означает, что он (законопроект о признании - прим. ТАСС) прошел этапы [одобрения] в Палате депутатов и Палате сенаторов. Таким образом, мы находимся уже близко к возможности обнародовать это решение высшим указом [президента]", - отметил он.

По словам дипломата, власти Боливии собираются в ближайшее время "уведомить российское руководство" о том, что российские дипломы о высшем образовании получили официальный статус в стране. Замглавы боливийского МИД подчеркнул, что у инициативы "была поддержка каждой политической партии, вне зависимости от ее политической ориентации".

19 октября в Боливии пройдет второй тур президентских выборов, в нем примут участие два оппозиционера - центрист Родриго Пас, набравший около 32,06% голосов, и правый политик Хорхе Кирога, заручившийся поддержкой 26,70%. Действующий лидер страны Луис Арсе ранее в этом году отказался от возможности переизбрания.