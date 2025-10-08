National Post: Карни и Трамп поручили быстро заключить торговые сделки

В частности, канадский министр по межведомственным отношениям и ответственный за торговлю с США Доминик Леблан останется на несколько дней Вашингтоне, сообщила газета

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Марк Карни и президент США Дональд Трамп дали своим помощникам указание о быстром заключении всех необходимых торговых соглашений между двумя странами. Об этом сообщила газета National Post со ссылкой на неназванного представителя канадской делегации, который присутствовал на состоявшихся 7 октября переговорах лидеров в Вашингтоне.

По его словам, Трамп и Карни дали указание своим переговорным группам "быстро заключить [необходимые торговые] соглашения". В частности, канадский министр по межведомственным отношениям и ответственный за торговлю с США Доминик Леблан после отъезда Карни останется на несколько дней Вашингтоне.

По итогам переговоров Трамп не дал однозначного ответа на неоднократно заданные ему вопросы о том, возможно ли преодоление острых торговых споров между Вашингтоном и Оттавой, достижение новой договоренности на этот счет и снижение ставок американских таможенных пошлин на импорт, но при этом дал высокие оценки работе Карни, назвав его "очень хорошим лидером".

После того как Оттава и Вашингтон не смогли заключить торговую сделку до 1 августа, Трамп своим указом повысил с 25% до 35% пошлины на ряд товаров, которые не подпадают под действие договора Канады, Мексики и США о свободной торговле. Канада уже несколько месяцев безуспешно пытается заключить торговое соглашение с США. При этом пошлины на ее сталь и алюминий сейчас составляют 50%.

Оттава с 1 сентября отменила часть ответных импортных пошлин в отношении ряда американских товаров на фоне дефицита торгового баланса, который во втором квартале 2025 года достиг рекордных показателей и составил 19,5 млрд канадских долларов (около $14 млрд).