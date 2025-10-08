Офис Тихановской в Литве приостановил работу

Решение принято в связи с понижением статуса охраны активистки

ВИЛЬНЮС, 8 октября. /ТАСС/. Офис белорусского оппозиционера Светланы Тихановской, которая с 2020 года находится в Вильнюсе, приостановил работу в связи с понижением статуса охраны активистки.

Советник Тихановской Денис Кучинский напомнил порталу национального радио LRT, что бюро получило уведомление о понижении статуса ее личной охраны 1 октября. "Мы хотели знать об этом заранее, но такого не произошло. Слишком короткий период времени не позволяет нам приспособиться к перемене, поэтому временно приостанавливаем деятельность", - приводятся в сообщении его слова.

Личная охрана Тихановской передана с начала октября службой охраны руководства в бюро криминальной полиции. Первая структура отвечает за безопасность государственных руководителей, вторая - за безопасность физических лиц, которым, по мнению властей, может угрожать опасность.

По данным LRT, охрана Тихановской, которая осуществлялась круглосуточно, по ранее применявшейся схеме обходилась бюджету Литвы примерно в €1 млн в год.