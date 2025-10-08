Додон: Евросоюз готовит Молдавию к войне

Руководство ЕС смотрит на республику не как на будущего члена организации, а как на прифронтовую территорию, отметил Игорь Додон

КИШИНЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Брюссель готовит Молдавию к войне, рассматривая ее не как будущего члена ЕС, а как прифронтовую территорию. Об этом заявил бывший президент Молдавии Игорь Додон, возглавляющий крупнейшую оппозиционную Партию социалистов, вокруг которой создан Патриотический блок.

"Нынешнее руководство ЕС готовит Молдову к войне и смотрит на нашу страну не как на будущего члена Европейского союза, а как на прифронтовую территорию, которую они теоретически смогли бы использовать против своих геополитических оппонентов. Поэтому им здесь нужна своя, подконтрольная власть - Майя Санду и ее Партия действия и солидарности. И поэтому они накачивают Молдову военной техникой, чтобы в случае необходимости поджечь еще одну горячую точку на карте", - написал Додон в Telegram-канале.

Ранее парламент Молдавии утвердил предложенную Санду стратегию нацбезопасности, в которой Россия названа главной угрозой. В стратегии отмечается, что Молдавия, несмотря на прописанный в конституции постоянный нейтралитет, будет укреплять сотрудничество в этой области с НАТО и странами ЕС и наращивать расходы на вооружение. Многомиллионные траты на оборону в период экономического кризиса критикуют все оппозиционные партии.

Этот курс вызвал обеспокоенность властей Гагаузской автономии и непризнанного Приднестровья, где озабочены участившимися учениями НАТО вблизи разделительной зоны безопасности, которую охраняют российские миротворцы. Обеспокоенность общественности в Молдавии вызывают иностранные солдаты, которых стали все чаще замечать на улицах городов.

Ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ не исключило вероятность введения вооруженных сил стран ЕС или НАТО в Молдавию для удержания республики в русле русофобской политики. Там уточнили, что для ввода войск могут быть использованы также провокации против Приднестровья или российских миротворцев на Днестре.