МВБ США обвинило "Антифа" в препятствовании задержанию преступников в Портленде

Министерство также опубликовало данные 10 преступников, задержанных в городе в сентябре, которые являются нелегальными мигрантами, причастными либо к производству и распространению наркотиков, либо к сексуальному насилию или другим уголовным преступлениям

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США обвинило движение "Антифа" в препятствовании проводимым в городе Портленд (штат Орегон) операциям по поимке нелегальных мигрантов, причастных к уголовным преступлениям.

"Мы не позволим внутренним террористам из "Антифа" помешать нам выкинуть из Портленда худших из худших. Президент США [Дональд] Трамп и министр внутренней безопасности Кристи Ноэм задействовали огромный объем федеральных сил для восстановления правопорядка", - говорится в заявлении МВБ, опубликованном на его странице в X.

Министерство также опубликовало данные 10 преступников, задержанных в Портленде в сентябре. Все они являются нелегальными мигрантами, причастными либо к производству и распространению наркотиков, либо к сексуальному насилию или другим уголовным преступлениям.

27 сентября Трамп распорядился перебросить военнослужащих Нацгвардии в Портленд для борьбы с "внутренним терроризмом". По словам американского лидера, он "разрешает в случае необходимости применить всю полноту силы". 1 октября Трамп заявил, что ситуация в Портленде "продолжает ухудшаться".

25 сентября Трамп подписал меморандум по противодействию внутреннему терроризму в Соединенных Штатах и организованному насилию на политической почве. 22 сентября он подписал указ о признании движения американских антифашистов "Антифа" террористической организацией. При этом движение "Антифа" в США, как и во всем мире, не является единой централизованной организацией, этот термин используется для обозначения объединений различных групп антифашистов, отличающихся разными интерпретациями вопроса того, что является фашизмом.