Турция заинтересовалась опытом Белоруссии в обеспечении безопасности выборов

По словам председателя Центризбиркома республики Игоря Карпенко, Анкара проявила заинтересованность тем, что "электоральный суверенитет нашел отражение в концепции национальной безопасности" Белоруссии

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Турция заинтересовалась белорусским опытом обеспечения электорального суверенитета и безопасности. Об этом журналистам рассказал председатель Центризбиркома Белоруссии Игорь Карпенко.

"Турецкая сторона очень заинтересовалась вопросами обеспечения электорального суверенитета и безопасности, - рассказал глава ЦИК. - Это связано с тем, что сегодняшние мировые процессы показывают, что некоторые страны в силу своих геополитических интересов не оставляют попыток вмешиваться во внутренние дела суверенных государств. И избирательная система в этом плане не является исключением".

По словам Карпенко, Турция проявила заинтересованность тем, что "электоральный суверенитет нашел отражение в концепции национальной безопасности" Белоруссии. "Им было интересно то, какие мы нормы заложили в избирательный кодекс, который направлен на обеспечение электорального суверенитета", - пояснил глава ЦИК.

Ранее на этой неделе Карпенко и председатель Высшего избирательного совета Турции Ахмет Йенер подписали меморандум о сотрудничестве. Меморандумы о сотрудничестве в сфере электоральных процессов также подписаны белорусской стороной с Россией и Узбекистаном. Идет работа над проектами таких меморандумов с Казахстаном, Киргизией, Зимбабве, Филиппинами, ЮАР и рядом других государств.