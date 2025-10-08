Молдавия увеличит численность армии на 30%

Кроме того, документ предусматривает модернизацию вооруженных сил и переход на стандарты НАТО

Редакция сайта ТАСС

КИШИНЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Молдавия увеличит численность своих вооруженных сил на 30%, до 8,5 тыс. военнослужащих и 2 тыс. гражданских лиц. Как передает корреспондент ТАСС, об этом говорится в новой военной стратегии на период с 2025 по 2035 год, которая была утверждена на заседании правительства республики.

"Положения военной стратегии предусматривают сохранение смешанной системы комплектования вооруженных сил в мирное время - до 8 500 военнослужащих, включая военнослужащих срочной службы и контрактников, а также 2 000 гражданских сотрудников. Эти цифры не включают силы карабинеров МВД", - говорится в документе. В настоящее время численность армии законодательно ограничена на уровне 6,5 тыс. военных и 2 тыс. гражданских лиц.

В документе также говорится о перевооружении и переходе на стандарты военной подготовки ЕС и НАТО, укреплении сотрудничества в военной сфере с Румынией, Украиной, НАТО, "продвижении совместных инициатив в области закупок вооружений и техники".

Вооруженные силы Молдавии

Армия Молдавии является одной из самых малочисленных в СНГ. На вооружении ВС находятся 15 транспортных самолетов и вертолетов, около 200 бронетранспортеров и более 100 орудий и минометов. Преимущественно речь идет о технике советского образца (1960-1980). Два года назад республика активизировала военное сотрудничество с НАТО и западными странами, которые стали наращивать поставки военного оборудования. Кроме того, Молдавия увеличила военный бюджет и начала процесс модернизации вооруженных сил. Это вызывало обеспокоенность властей непризнанного Приднестровья и Гагаузской автономии. В Тирасполе также озабочены участившимися учениями вблизи разделительной зоны безопасности, которую охраняют российские миротворцы.

Увеличение военных расходов на фоне тяжелого экономического кризиса в Молдавии жестко критикует оппозиция.