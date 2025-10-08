Эрдоган: Трамп просил убедить ХАМАС участвовать в урегулировании

Турецкий лидер заявил, что президент США не видит конструктивное поведение Израиля

АНКАРА, 8 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что президент США Дональд Трамп просил турецкую сторону убедить движение ХАМАС участвовать в процессе урегулирования конфликта.

"Во время нашего визита в США и в нашем последнем телефонном разговоре мы объясняли господину Трампу, как можно достичь решения палестинского вопроса. Он специально просил нас встретиться с ХАМАС и убедить их согласиться. Мы оперативно связались с нашими коллегами в этом контексте. Я сказал Трампу, что мы поддерживаем его мирные усилия. Мы также заявляли об этом публично. ХАМАС ответил готовностью к миру и переговорам без какой-либо противоречивой риторики. На мой взгляд, это очень ценный шаг", - заявил Эрдоган журналистам своего пула после возвращения из Азербайджана.

Президенту "до сих пор не видно, чтобы Израиль демонстрировал конструктивное поведение". "Мы будем стремиться к разрешению израильско-палестинского конфликта на основе принципа двух государств. Все палестинцы знают, что Турция защищает и оберегает интересы Палестины. Мы будем защищать права угнетенного народа Газы, как если бы мы защищали сами себя. <...> Наши коллеги сейчас находятся в Шарм-эш-Шейхе, где состоятся переговоры [по урегулированию в Газе]", - сказал Эрдоган.