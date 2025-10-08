Эрдоган назвал успехом действия флотилии "Сумуд" по прорыву блокады Газы

Президент Турции сообщил, что Анкара на постоянной основе отслеживала передвижения судов флотилии

Редакция сайта ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © Paul Ellis/ Pool Photo via AP

АНКАРА, 8 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган расценил как успех действия гуманитарной флотилии "Сумуд", потому что ей удалось фактически прорвать блокаду сектора Газа.

"Эта флотилия сделала для всех очевидным незаконный характер блокады, установленной Израилем в отношении Газы. С этой точки зрения акция имеет важное значение. Суда, перевозившие исключительно гуманитарную помощь, прибыли в территориальные воды Газы и таким образом прорвали блокаду. На мой взгляд, это самый важный аспект успеха этой инициативы", - заявил Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Азербайджана.

Он сообщил, что турецкая сторона на постоянной основе отслеживала передвижения судов флотилии. "Турция внимательно следила за флотилией с момента начала ее движения с помощью БПЛА и кораблей. Например, в воскресенье я сам до вечера наблюдал на полученных нами видеокадрах за тем, где находилась флотилия и какова обстановка. Наши команды вели за ней постоянное наблюдение. МИД и разведка усердно работали. К сожалению, Израиль нарушил международное право и вмешался в действия флотилии в международных водах", - отметил Эрдоган.

Аналогичным образом, по его словам, велась и работа по "спасению из Израиля как граждан Турции, так и граждан других стран" из числа задержанных израильской стороной активистов. "Мы задокументировали опыт активистов [во время захвата судов и задержания], прибывших в Турцию. Подготовили медицинские заключения и юридические документы. Мы продолжаем нашу борьбу как на дипломатическом, так и на юридическом фронте и не отступим ни на шаг", - добавил турецкий лидер.