Пашинян заявил, что создает Четвертую республику, основанную на мире

Оппозиция страны заявила, что премьер-министр Армении создает не Четвертую республику, а вассальное государство под протекторатом Азербайджана и Турции

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян © Александр Рюмин/ ТАСС

ЕРЕВАН, 8 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что он и его команда создают Четвертую республику, основой которой является мир.

"Третья республика была основана в результате конфликта, а мы создаем Четвертую республику, основанную на мире", - отметил он на видеозаписи, которая была опубликована в Telegram-канале.

Глава армянского кабмина также выступил с утверждением, что в Третьей республике результаты всех выборов были сомнительными, а в Четвертой республике они не будут сфальсифицированы.

Ранее Пашинян заявил, что если его команда победит на парламентских выборах 2026 года, то она инициирует принятие новой конституции и создание Четвертой республики. Первой в армянской истории считают республику 1918-1920 годов, Второй - советский период до 1991 года, а Третьей - нынешнюю Армению.

Оппозиция страны уже заявила, что Пашинян создает не Четвертую республику, а вассальное государство под протекторатом Азербайджана и Турции.