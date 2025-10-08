Зеленский назвал депутатов своей фракции "деструктивными дебилами"

Глава киевского режима отказался от новых контактов с ними

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Владимир Зеленский после первой за полтора года встречи с депутатами своей фракции "Слуга народа" в Раде назвал их "деструктивными дебилами" и отказался от новых контактов с ними. Об этом написал в своем Telegram-канале депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Деструктивные дебилы! Зачем с ними встречаться? - прямая цитата Владимира Зеленского про встречу со "слугами". Именно поэтому он отменил встречу со своими депутатами. Потому что зачем встречаться с "деструктивными дебилами"? Эта фраза Зеленского очень активно ходит между "слугами". Все разочарованы и не понимают, как это получилось", - написал он.

16 сентября Зеленский впервые за полтора года провел встречу с депутатами своей фракции "Слуга народа". По информации украинских СМИ, парламентарии активно задавали вопросы о состоянии дел на фронте, украинском бюджете, проблемах с мобилизацией, что не понравилось Зеленскому. Еще на прошлой неделе должна была состояться его новая встреча с депутатами, но она сначала была перенесена на более позднее время, а затем отменена.