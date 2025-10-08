Эрдоган надеется на позитивный исход переговоров по Газе

Президент Турции заявил, что прекращение огня и справедливый мир - это самый разумный вариант для всех

Редакция сайта ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган © AP Photo/ Pavel Golovkin, Pool

АНКАРА, 8 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает на позитивные результаты на переговорах по урегулированию в секторе Газа, проходящие в Египте.

"Прекращение огня и справедливый мир - это самый разумный вариант для всех, кто поддерживает урегулирование. Сегодняшние переговоры в Шарм-эш-Шейхе имеют решающее значение. Мы надеемся получить хорошие новости оттуда. Мы никогда не бросим наших палестинских братьев и сестер в этом процессе", - сказал Эрдоган, выступая перед депутатами правящей Партии справедливости и развития.

Президент отметил, что перекладывать всю ответственность за достижение мира на движение ХАМАС несправедливо. "Мы активно поддерживаем мирные усилия президента США Дональда Трампа. Мы находимся в постоянном контакте с нашим министром иностранных дел и директором Национальной разведывательной организации. Палестинская организация сопротивления ХАМАС очень позитивно отреагировала на мирный план Трампа, тем самым ясно продемонстрировав свою волю к миру. Однако перекладывать все бремя достижения мира на ХАМАС и палестинцев несправедливо, неправильно и нереалистично", - указал Эрдоган.

По его словам, "в настоящее время главным препятствием на пути к миру являются продолжающиеся, несмотря на призывы Трампа, атаки Израиля". "Израиль подрывает позитивную атмосферу. Если мир действительно нужен, атаки Израиля должны быть немедленно прекращены", - подчеркнул Эрдоган.