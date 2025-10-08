Кобахидзе назвал заявления стран Запада о Грузии пропагандой Геббельса

Нельзя допустить, чтобы спустя 80 лет геббельсовская пропаганда вернулась в Европу, заявил премьер-министр республики

ТБИЛИСИ, 8 октября. /ТАСС/. Заявления представителей стран Запада и евробюрократов о Грузии являются ложью и выглядят как выступления рейхсминистра народного просвещения и пропаганды фашистской Германии Йозефа Геббельса. Такое мнение выразил на пресс-конференции премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

"Европа не является панацеей. Европу представлял и господин Геббельс, который отличался подобной пропагандой. Та постыдная ложь, заявления, которые мы слышим со стороны европейской бюрократии, действительно являются продолжением геббельсовской пропаганды. Я хочу вам напомнить, что и Геббельс был Европой, когда в 40-х годах работал в одном из сильных государств Европы. Нельзя [допустить], чтобы спустя 80 лет геббельсовская пропаганда вернулась в Европу", - сказал Кобахидзе.

Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас и еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос распространили совместное заявление, в котором говорилось, что муниципальные выборы в Грузии в субботу прошли в обстановке широкомасштабного подавления инакомыслия.

Выборы в Грузии и беспорядки

В Грузии в субботу прошли муниципальные выборы. На них избирали мэров и депутатов городских собраний (сакребуло) в 64 муниципалитетах. Более чем для 3,5 млн избирателей был открыт 3 061 участок. Согласно данным ЦИК после обработки данных со 100% участков, правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" победила во всех муниципалитетах, набрав суммарно по всей стране 81,7% голосов по пропорциональным спискам. Также во всех городах и муниципалитетах победили кандидаты в мэры и мажоритарные депутаты сакребуло от правящей партии. Действующий мэр Тбилиси набрал в столице 71,61% голосов. Явка на выборах составила 40,93%.

В Тбилиси в день проведения выборов прошел митинг оппозиции. Организаторы, анонсировавшие свержение власти в этот день, со сцены призвали "завладеть ключами от дворца президента", после чего часть протестующих направилась к расположенной поблизости резиденции. Демонстранты снесли ограждение, но их оттеснил спецназ с применением водометов и слезоточивого газа. Полиция в ночь на воскресенье задержала пятерых инициаторов акции за призывы к свержению власти и организацию группового насилия. Им грозит до девяти лет лишения свободы. Позже были задержаны еще 18 человек за участие в штурме президентского дворца.