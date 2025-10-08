Экс-посол США рассказал о планах Вашингтона помочь "коалиции желающих" авиацией

Пранкеры Вован и Лексус позвонили Уильяму Тейлору от имени экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Бывший посол (2006-2009) и временный поверенный США на Украине (с июня 2019 года по январь 2020 года) Уильям Тейлор в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) заявил, что в Вашингтоне обязались обеспечить "коалицию желающих" авиацией и разведкой с воздуха в случае размещения иностранных войск на Украине.

Пранкеры позвонили Тейлору от имени экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина. Запись разговора опубликована в их Telegram-канале.

"Позвольте мне начать с вопроса о готовности США предоставить Украине солдат и другую военную поддержку в контексте некоего перемирия. Кстати, я сейчас говорю о перемирии, а не о прекращении огня, просто потому что здесь я снова пытаюсь повлиять на [президента США Дональда] Трампа. Трамп вбил себе в голову, что ему не нужно прекращение огня, но, возможно, он согласится, что ему нужно перемирие. В контексте перемирия американцы, Трамп и [госсекретарь США Марко] Рубио, обязались обеспечить авиацию "коалиции желающих", а также, вероятно, командование и управление, а также, вероятно, воздушную логистику и, вероятно, разведку, в частности с воздуха", - отметил он.

Экс-посол выразил уверенность, что "серьезные люди" работают над предоставлением этих обязательств европейцам. "И я слышу и верю европейцам, когда они говорят, что готовы разместить войска на Украине после прекращения огня, после перемирия, по крайней мере британцы, французы и эстонцы готовы или уже подписались и, возможно, другие. И если мы это поддержим, если американцы поддержат это авиацией, нам не нужно будет иметь войска на земле, нам не нужно размещать войска на Украине, мы можем сделать это из Румынии, из Польши, из Болгарии, из Германии", - указал он.

Тейлор добавил, что американцы впервые позволили структурам НАТО "участвовать напрямую" в конфликте. "НАТО теперь напрямую вовлечено в это как институт со всеми его институциональными возможностями, вот это очень важно. И это может дать этой "коалиции желающих" возможности, основанные на возможностях НАТО, которые должны расцениваться серьезно, в первую очередь среди украинцев, а затем, во вторую очередь, среди россиян", - подчеркнул он.

Тейлор также выразил уверенность, что на Западе проигнорируют возражения России по поводу такого решения, как и другие предостережения, исходившие от Москвы. "Мы просто их не слушаем", - утверждал он.

О "коалиции желающих"

В сентябре президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что 26 стран "коалиции желающих" подтвердили готовность участвовать в отправке военных контингентов на Украину после установления перемирия. Позже Болгария, Италия, Польша, Румыния, Хорватия и Япония заявили об отсутствии у них таких намерений.

Как отмечал президент России Владимир Путин, силы НАТО при появлении на Украине будут законными целями для армии РФ. Он также заявил, что после достижения долгосрочных мирных договоренностей необходимости в размещении войск западных стран на украинской территории не будет.