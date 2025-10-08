Азаров рассказал, как Порошенко хвастался ему чином диакона в УПЦ

Экс-премьер-министр Украины также вспомнил, что константинопольский патриарх Варфоломей первоначально выступал против предоставления автокефалии раскольнической ПЦУ, однако его вынудили изменить позицию представители США

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Начавший преследование канонической Украинской православной церкви (УПЦ) экс-президент Петр Порошенко ранее имел в ней чин диакона и рассказывал собеседникам, что служит там. Об этом пишет бывший премьер-министр Украины (2010-2014), сопредседатель Международного клуба народного единства Николай Азаров в своей новой книге "Стратегия катастрофы", которую он представил в ТАСС.

"Он, кстати сказать, носил чин диакона в УПЦ. Он мне хвастался в свое время: "Видите, Николай Янович, я там прислуживаю". Носил зеленый стихарь", - пишет Азаров.

Он также вспоминает, что константинопольский патриарх Варфоломей, который в 2019 году предоставил автокефалию раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ), первоначально выступал против такого шага, однако его вынудили изменить позицию представители США. "Варфоломей понимал прекрасно, что это самозваный патриарх (почетный патриарх ПЦУ Филарет, с 1992 года возглавлял самопровозглашенную канонически не признанную церковь на территории Украины, так называемый Киевский патриархат - прим. ТАСС) и что это противоречит всем канонам церкви. Но после государственного переворота 2014 года он изменил свою позицию под давлением американцев", - пишет он.