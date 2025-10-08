Азаров рассказал, что первый премьер при Зеленском называл его "дубом"

По словам экс-премьер-министра Украины, не имевший опыта и знаний в сфере управления государством Алексей Гончарук пытался показать свою прогрессивность тем, что катался по зданию кабинета министров на самокате

Редакция сайта ТАСС

Алексей Гончарук © Петр Сивков/ ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Первый глава правительства при Владимире Зеленском в 2019-2020 годы Алексей Гончарук называл того "дубом", поскольку он ничего не понимал в экономике. Об этом пишет бывший премьер-министр Украины (2010-2014), сопредседатель Международного клуба народного единства Николай Азаров в своей новой книге "Стратегия катастрофы", которую он представил в ТАСС.

"СБУ подслушала разговор [Гончарука] с министром финансов <...> и с главой Нацбанка, они друзья были, по этому принципу подбирались. И они говорят, что сидят, ничего не знают, что Зеленский спрашивает. А Гончарук и говорит: "Зеленский сам дуб такой, что ему можно что угодно говорить", - пишет он.

Азаров также рассказал, что не имевший опыта и знаний в сфере управления государством Гончарук пытался показать свою прогрессивность тем, что катался по зданию кабинета министров Украины на самокате. "Здание громадное, из одного крыла в другое метров шестьсот, может больше, коридоры длинные. И стал разъезжать на самокате по кабинету министров", - отметил он.