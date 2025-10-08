Госсекретарь СБ Белоруссии доложил Лукашенко о результатах учений "Запад-2025"

Александр Вольфович подробно рассказал о полученном опыте

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Павел Орловский/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович доложил президенту страны Александру Лукашенко об итогах прошедших в сентябре совместных белорусско-российских учений "Запад-2025". Об этом сообщило агентство БелТА.

По его данным, госсекретарь подробно рассказал о результатах учений и полученном по их итогам опыте, а также о реакции западных соседей с учетом их чрезвычайной озабоченности накануне учений.