Адвокат Гуцул заявил, что ее заключение под стражу до конца суда нарушает конституцию

Правозащитник выразил надежду, что коллегия отменит приговор в этой части

КИШИНЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Заключение под стражу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул до завершения суда противоречит Конституции Молдавии. Об этом заявил ТАСС ее адвокат Сергей Морару перед заседанием Апелляционной палаты.

"Мы будем добиваться, чтобы сегодня коллегия также рассмотрела и признала незаконным применение меры пресечения в виде предварительного ареста. Арест был санкционирован на неопределенный срок, что противоречит конституции, и я надеюсь, что коллегия поймет этот аргумент и постановит изменить или отменить приговор в этой части", - сказал адвокат.