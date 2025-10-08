На Украине вновь пытаются ограничить независимость местных властей

По словам депутата от партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирины Геращенко, законопроект прошел голосами правящей партии "Слуга народа" и примкнувших к ним депутатов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Верховная рада приняла в первом чтении законопроект "Об обеспечении законности и прозрачности в деятельности органов местного самоуправления", ограничивающий независимость местных властей. Об этом сообщила депутат от партии экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Мы (партия "Европейская солидарность" - прим. ТАСС) считаем, что этот законопроект в очередной раз ограничивает права местного самоуправления", - написала Геращенко в своем Telegram-канале. По ее словам, законопроект прошел голосами правящей партии "Слуга народа" и примкнувших к ним депутатов.

Согласно законопроекту надзор за решениями областных органов самоуправления будет осуществлять "орган исполнительной власти, определенный кабмином". Контроль за решениями властей районного уровня - областные госадминистрации. В документ включены также нормы о так называемом "кадровом резерве", в соответствии с которыми претенденты на должности глав районных администраций должны пройти специальную подготовку.

Авторы инициативы настаивают, что законопроект входит в число "индикаторов", от выполнения которых зависит получение Украиной средств по программе ЕС Ukraine Facility. Однако, как отмечается в заключении главного научно-экспертного управления Верховной рады, которое приводит "Судебно-юридическая газета", "есть основания считать, что процедура контроля за всеми правовыми актами (как нормативно-правовыми, так и индивидуальными), принимаемыми в системе местного самоуправления, со стороны "органа обеспечения законности" выглядит избыточной и не согласуется с принципами, закрепленными в Европейской хартии местного самоуправления".

Ряд местных аналитиков отмечают, что Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак уже давно стремятся взять под контроль местное самоуправление, которое сейчас располагает значительными бюджетами и влиянием, но при этом сохраняет автономию. Ранее Киев неоднократно пытался добиться перераспределения налоговых поступлений в пользу государственного бюджета. Однако, как считают эксперты, вопрос неподконтрольности местных властей встает для команды Зеленского особенно остро в связи с необходимостью готовиться к будущим выборам, которые придется проводить в случае отмены военного положения.

Как отмечают украинские СМИ, предыдущий вариант законопроекта не был поддержан парламентом, в частности под давлением Ассоциации городов Украины - негосударственной организации, которая занимается вопросами развития и укрепления местного самоуправления, а также участвует в разработке связанных с этим законопроектов.