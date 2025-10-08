Xinhua: рост признания Палестины говорит о тупике в мирном процессе

Это сигнализирует о растущем глобальном разочаровании нежеланием Израиля прекратить боевые действия, указало агентство

Редакция сайта ТАСС

ПЕКИН, 8 октября. /ТАСС/. Растущее международное признание Палестины со стороны государств - членов ООН свидетельствует о тупике в мирном процессе. Об этом говорится в редакционном комментарии агентства Xinhua.

В тексте напомнили, что в последние месяцы набирает обороты новая волна международной поддержки Палестины, чью государственность к настоящему времени признали более 150 из 193 государств - членов ООН.

"Растущее международное признание Палестины является ответом на зашедший в тупик мирный процесс. Это сигнализирует о растущем глобальном разочаровании нежеланием Израиля прекратить боевые действия и отражает консенсус, сформированный двумя годами конфликта: решение о двух государствах - единственно жизнеспособный путь к прочному миру, а справедливые политические договоренности - предпосылка для долгосрочной безопасности на Ближнем Востоке", - говорится в комментарии.

Конфликт в Газе Xinhua назвало "раной на теле самой человечности, которая проверяет пределы международного управления и совести".

"На фоне непрекращающихся бомбардировок и гуманитарной катастрофы в Газе риторика о "правах человека" и "демократии", исповедуемая Вашингтоном, кажется пустой. Принципы справедливости и правды были принесены в жертву геополитическим расчетам, обнажая моральное банкротство определенных стран", - говорится в материале.