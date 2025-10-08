Вучич обвинил Турцию в нарушении Устава ООН из-за поставки Косову ударных БПЛА

Президент Сербии отметил, что республика "не желает стабильности на Западных Балканах и снова мечтает о возрождении Османской империи"

Редакция сайта ТАСС

Президент Сербии Александар Вучич © AP Photo/ Olivier Matthys

БЕЛГРАД, 8 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич резко отреагировал на заявление премьера непризнанного Косова Альбина Курти о поставке нескольких тысяч ударных дронов Skydagger.

"Я потрясен поведением Турции и ее грубым нарушением Устава ООН и резолюции Совета Безопасности ООН 1244, а также продолжением вооружения приштинских властей. Теперь совершенно ясно, что Турция не желает стабильности на Западных Балканах и снова мечтает о возрождении Османской империи. Сербия - маленькая страна, но мы прекрасно поняли послание!" - отметил Вучич в X.

Свое заявление сербский лидер сделал в ответ на публикацию премьера самопровозглашенного Косова, который сообщил в соцсетях о прибытии в международный аэропорт Приштины контейнеров с "тысячами боевых дронов-камикадзе Skydagger" и о том, что "десятки военнослужащих Сил безопасности Косова уже прошли подготовку по их использованию". По словам Курти, контракт с турецкой компанией Baykar был подписан в декабре прошлого года, поставки ожидались в январе 2026 года, но произошли на три месяца раньше.

"Дроны-камикадзе, также известные как FPV типа RTF (Ready to Fly) Skydagger, закупленные нами, являются боевыми беспилотниками, оснащенными взрывными устройствами с целью поражения подвижных и стационарных целей противника. Приобретением этой партии беспилотных летательных аппаратов, наряду с TB2 Bayraktar и дронами Puma, мы продолжаем повышать и наращивать ударную мощь нашей армии с целью создания силы, способной и согласованной с новыми технологическими разработками и тактикой современного боя", - подчеркнул Курти.