Залужный опроверг информацию о подготовке к президентским выборам на Украине

Бывший главком ВСУ сообщил, что не признает никаких идей проведения выборов в данный момент

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Бывший главком ВСУ, украинский посол в Великобритании Валерий Залужный заявил, что не готовится и не намеревается участвовать в президентских выборах на Украине.

Он сообщил, что не признает никаких идей проведения выборов в данный момент. "Каждый, кто получает предложение от вроде бы моей фамилии присоединиться к любым процессам через любую организацию, должен сообщить об этом правоохранительным органам. Я не создаю ни штабов, ни партий и принципиально не имею никаких связей с какой-либо политической силой", - написал он в своем Telegram-канале.

В среду французский портал Intelligence Online со ссылкой на источники сообщил, что ряд высокопоставленных украинских военных получили предложение войти в команду Залужного для возможного выдвижения его кандидатуры на пост президента Украины. Как отмечалось в публикации, украинский посол в Лондоне является основным претендентом на пост главы страны. В конце августа данные опроса украинской социологической группы "Рейтинг" показали, что экс-главкому ВСУ доверяют 74% опрошенных.

19 августа в СМИ распространилась информация о том, что Залужный начал готовиться к участию в президентских выборах, а в британской столице уже работает его штаб-квартира. Кроме того, соглашение о сотрудничестве подписали избирательные комиссии Украины и Великобритании. В окружении Залужного попытались опровергнуть сообщения о создании предвыборного штаба в Лондоне. Однако еще 29 июля пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что США и Великобритания в ходе тайной встречи на альпийском курорте решили выдвинуть Залужного на пост президента Украины.

Многие политологи еще год назад называли Залужного главным соперником Владимира Зеленского на будущих выборах и связывали с этим отставку главкома и его "ссылку" в Лондон. Как сообщили источники изданию "Страна", сейчас офис Зеленского проводит большую работу, чтобы вынудить Залужного отказаться от идеи баллотироваться в президенты.