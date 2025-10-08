В ООН призвали к диалогу в связи с протестами на Мадагаскаре

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш пристально следит за ситуацией

ООН, 8 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пристально следит за ситуацией на Мадагаскаре, призывает стороны к диалогу. Об этом заявил на брифинге для журналистов официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь пристально следит за ситуацией на Мадагаскаре и глубоко опечален человеческими жертвами и материальным ущербом с начала протестов молодежи 25 сентября, - сказал Дюжаррик. - Он подчеркивает, что протесты должны проходить мирно, с уважением к жизни, имуществу и верховенству закона, и призывает к диалогу".

С 25 сентября на Мадагаскаре проходят выступления молодежи. Первоначально организаторы беспорядков, которые называют себя "Поколением Z", заявляли, что протестуют против участившихся отключений электроэнергии и водоснабжения. Однако их выступления переросли в погромы и грабежи, стычки с полицией и жандармерией. Впоследствии протестующие стали выдвигать политические требования, в том числе отставки правительства и главы государства. 2 октября манифестанты объявили о создании Координационного комитета борьбы. По предварительным данным, волнения, которые переросли в погромы и грабежи, привели к ущербу экономике в 200 млрд ариари (свыше $45 млн).