Гутерриш осудил нападение на кортеж президента Эквадора

ООН сохраняет крайнюю обеспокоенность ситуацией с протестами, отметил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик

Редакция сайта ТАСС

ООН, 8 октября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил нападение протестующих на кортеж президента Эквадора Даниэля Нобоа, призвал все стороны к сдержанности. Об этом заявил на брифинге официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик.

"Генеральный секретарь осуждает акт насилия в Эквадоре в отношении кортежа президента Даниэля Нобоа, мы сохраняем крайнюю обеспокоенность ситуацией с протестами, - сказал он. - Генеральный секретарь призывает все стороны воздерживаться от насилия в любой форме и вступить в диалог для мирного разрешения разногласий".

Ранее пресс-служба администрации главы государства сообщила о нападении на кортеж Нобоа, когда он направлялся на мероприятие в провинции Каньяр. По данным портала Primicias, протестующие забросали кортеж президента камнями. Как сообщила министр энергетики, горнодобывающей промышленности и окружающей среды Инес Мансано, на машине, в которой находился глава государства, были также видны "следы пуль".

Протесты, сопровождающиеся перекрытием дорог и столкновениями, начались в Эквадоре после того, как 12 сентября президент подписал решение об отмене субсидий на дизельное топливо. После этого цены на него выросли с $1,8 до $2,8 за галлон (3,78 литра). В нескольких провинциях было объявлено чрезвычайное положение.