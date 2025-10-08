Азаров: отношение Зеленского к предложению Лукашенко показало нежелание мира

Бывший украинский премьер-министр считает, что необходимо рассматривать такие предложения, "искать на их основе какой-то компромисс"

МИНСК, 8 октября. /ТАСС/. Реакция Владимира Зеленского на предложение белорусского президента Александра Лукашенко об урегулировании конфликта на Украине демонстрирует нежелание мира со стороны Киева. Об этом заявил бывший украинский премьер-министр (2010-2014) Николай Азаров.

"Отношение киевского режима к предложениям Александра Григорьевича [Лукашенко] показало их реальное отношение к миру. <...> Надо их рассматривать, искать на их основе какой-то компромисс. А так отмахиваться, как это сделал Зеленский, ясно, что он сделал это с согласия Лондона и американцев. И Лукашенко неспроста сделал это предложение, ведь у него гостил спецпредставитель США. И, видимо, эти предложения хорошие, как он их назвал, появились в результате обсуждения с американцами. Реакция, которую проявил Зеленский, говорит о его искреннем отношении к миру - никакого мира он не хочет", - сказал он в интервью агентству БелТА.

Зеленский ранее ответил хамством на слова белорусского президента о том, что имеется предложение об урегулировании конфликта на Украине, поддержанное США. По словам Зеленского, Лукашенко "живет в своем мире". В свою очередь президент Белоруссии назвал его слова о конфликте чепухой.

Белорусский лидер по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что "есть на столе хорошее предложение по Украине, которое на Аляске в том числе было услышано Дональдом Трампом, увезено в Вашингтон для того, чтобы подумать и обсудить". Он посоветовал Зеленскому согласиться на него, чтобы не потерять всю страну.