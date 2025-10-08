Politico: представитель Катара находился в Белом доме во время извинения Нетаньяху

По данным издания, чиновник хотел убедиться, что премьер-министр Израиля не отклонится от текста с извинением

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Влиятельный чиновник из Дохи находился в Овальном кабинете во время телефонного разговора между лидерами США, Израиля и Катара, чтобы убедиться, что премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху не отклонится от текста с извинением. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По их информации, президент США Дональд Трамп потребовал от премьер-министра Израиля зачитать извинение перед премьером Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. Текст извинения, как сообщает Politico, был составлен Белым домом совместно с Катаром.

9 сентября Израиль нанес удары по членам руководства ХАМАС, находившимся в Дохе. Палестинское движение сообщило о гибели шести человек, включая сына одного из лидеров ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хейи и сотрудника катарских сил безопасности. Сообщения о гибели высокопоставленных членов движения не подтвердились.

29 сентября глава правительства, министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани провел телефонный разговор с Дональдом Трампом и Биньямином Нетаньяху. Премьер-министр Израиля извинился за недавнюю атаку и пообещал, что подобные нападения на катарскую территорию не повторятся.