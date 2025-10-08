Шейнбаум: США не уведомляли Мексику о пересмотре торгового договора USMCA
МЕХИКО, 8 октября. /ТАСС/. Мехико не получал официальных уведомлений от Вашингтона о намерении провести двусторонний пересмотр торгового соглашения между Мексикой, США и Канадой (USMCA) по отдельности с каждым из его участников. Об этом заявила мексиканский президент Клаудия Шейнбаум в ходе ежедневной пресс-конференции.
"USMCA является законом в Канаде, США и Мексике, он был одобрен парламентами всех трех стран. Поэтому, если кто-то захочет его изменить, потребуется глубокий пересмотр. <…> У нас нет никакой дополнительной информации о том, как именно будет проходить процесс пересмотра", - указала мексиканский лидер.
Шейнбаум также не исключила, что "в процессе пересмотра USMCA будут проводиться двусторонние встречи", поскольку существуют важные вопросы двусторонних отношений между отдельными странами.
Во вторник в ходе встречи с премьер-министром Канады Марком Карни в Белом доме американский лидер Дональд Трамп не исключил, что США в рамках плановой ревизии торгового соглашения могут вести двусторонние переговоры отдельно с Канадой и отдельно с Мексикой, если это будет выгоднее для американских интересов.
Договор USMCA был подписан в 2018 году по инициативе Трампа, занимавшего тогда пост 45-го президента США. Он посчитал, что существовавшее на тот момент торговое соглашение NAFTA не отвечало интересам Соединенных Штатов. Новый договор вступил в силу в 2020 году. Согласно его положениям, в 2026 году должна состояться ревизия соглашения.