Axios: Рубио не примет участие во встрече в Париже по урегулированию в Газе

По данным портала, Израиль за последние сутки просил администрацию президента США Дональда Трампа проигнорировать встречу, так как она может подорвать проходящие в Египте переговоры с ХАМАС

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Марко Рубио не планирует принимать участие в предстоящей в четверг в Париже министерской встрече, на которой будет обсуждаться переходный период в секторе Газа. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил корреспондент портала Axios Барак Равид.

"Госсекретарь Марко Рубио не примет участия в завтрашней встрече министров иностранных дел, организованной Францией в Париже для обсуждения послевоенного плана для Газы, сообщили мне три источника, знакомые с ситуацией", - написал он в X.

По его словам, Израиль за последние сутки по нескольким отдельным каналам просил администрацию президента США Дональда Трампа проигнорировать встречу в Париже, так как она может подорвать проходящие в Египте переговоры с ХАМАС.

Как ожидается, в предстоящей встрече в Париже примут участие министры европейских, арабских и других государств.