Гуцул отказали в присутствии на заседаниях суда, где рассматривается апелляция

Привлеченные к разбирательству адвокаты из Франции и Испании назвали такую практику некорректной

КИШИНЕВ, 8 октября. /ТАСС/. Апелляционная палата отказала главе Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул в праве присутствовать на заседаниях, где оспаривается вынесенный ей приговор к семи годам заключения.

"Отклоняются как необоснованные ходатайства стороны защиты о присутствии обвиняемых Евгении Гуцул и Светланы Попан (проходит с Гуцул по этому делу - прим. ТАСС) на заседании Апелляционной палаты", - зачитал постановление судья Виталий Будеч, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

Привлеченные к разбирательству адвокаты из Франции и Испании назвали такую практику некорректной. "Подзащитная должна находиться вместе со своим адвокатом в суде", - прокомментировал юрист Гонсало Бойе, который ранее защищал бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона. Гуцул наблюдала за ходом заседаний по видеосвязи. У нее было права реплики, однако она не могла полноценно вовлекаться в процесс, так как слушала запаздывающий перевод. Адвокатам также отказали в освобождении Гуцул до окончательного судебного вердикта, была отклонена просьба о проведении финансовой экспертизы обвинений в ее адрес и заслушивании свидетелей защиты.

5 августа суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы за нарушения при финансировании оппозиционной партии "Шор". Суд также лишил политика права быть членом политических партий в течение пяти лет и взыскал с нее $2,4 млн, которые, как считает следствие, пошли на финансирование партии. Гуцул категорически отвергла все обвинения и заявила, что за судебным процессом стоит контролирующая парламент и правительство Молдавии Партия действия и солидарности. Ее адвокаты обвинили в предвзятом отношении к Гуцул судью первой инстанции и опротестовали приговор в Апелляционной палате Кишинева.

Спустя два дня Народное собрание (парламент) и Исполнительный комитет Гагаузии опубликовали совместную резолюцию, в которой назвали преследование Гуцул правоохранительными органами Молдавии попыткой "ликвидации реальной автономии региона и подавления воли его населения".

Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в автономии и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики политики конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев.