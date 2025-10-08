Киев готовит список стран, чьи жители могут получить паспорт в упрощенном порядке

В их числе страны Европейского союза, Группы семи, государства, которые ввели санкции против России, а также те страны, которые финансируют Украину

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Правительство Украины формирует список государств, чьи граждане могут получить украинский паспорт в упрощенном порядке. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

"Кабмин формирует список государств, чьи граждане могут получить гражданство Украины в упрощенном порядке. Список будет составлять МИД, но уже известны критерии, по которым будут выбирать страны", - написал он в своем Telegram-канале.

Отмечается, что в их числе страны Европейского союза, Группы семи (G7), государства, которые ввели санкции против России, а также те страны, которые финансируют Украину. Позже в среду украинский МИД в своем Telegram-канале сообщил, что правительство страны приняло разработанный министерством перечень критериев для государств, с которыми будет разрешено множественное гражданство. "Правительство Украины приняло постановление, разработанное министерством иностранных дел, определяющее критерии выбора иностранных государств, с которыми будет введен упрощенный порядок приобретения гражданства Украины. Введение множественного гражданства прежде всего позволит тем этническим украинцам, которые являются гражданами иностранных государств, приобретать украинское гражданство с сохранением их иностранного гражданства", - написали в дипведомстве Украины.

В июле Владимир Зеленский подписал закон о легализации множественного гражданства, который должен вступить в силу с 16 января 2026 года, и поручил начать разработку списка стран, с которыми оно будет разрешено. Закон о множественном гражданстве предполагает, что иностранцы - граждане стран, входящих в утвержденный кабмином Украины список, смогут получать гражданство Украины в упрощенном порядке. В свою очередь украинцы смогут легально иметь множественное гражданство, если получат гражданство стран из этого перечня. Ранее при получении гражданства другой страны для украинцев был обязателен выход из гражданства Украины. Одновременно в законе прописана невозможность множественного гражданства с Россией, а также "странами, не признающими территориальную целостность Украины".

Власти Украины утверждают, что цель инициативы - актуализация положений законодательства в том, что касается оснований и порядка приобретения и прекращения гражданства Украины. Это коснется как проживающих за границей украинцев, так и воюющих в составе украинских вооруженных формирований иностранцев и членов их семей - такие наемники смогут претендовать на гражданство уже после года службы по контракту в ВСУ во время военного положения. При этом ряд местных экспертов отмечают, что закон несет риск злоупотребления заложенным в нем механизмом лишения украинского гражданства, который из-за слишком размытых формулировок может быть использован против политических оппонентов.