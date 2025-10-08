Лекорню ожидает, что его преемника назначат в течение двух дней

Большая часть депутатов Национального собрания Франции выступают против роспуска парламента, отметил подавший в отставку с поста премьер-министра республики

ПАРИЖ, 8 октября. /ТАСС/. Подавший в отставку с поста премьер-министра Франции Себастьен Лекорню ожидает, что президент республики Эмманюэль Макрон назначит его преемника в течение двух дней. Об этом он заявил в эфире телеканала France 2, комментируя итоги переговоров с представителями партий по вопросу выхода из политического кризиса.

"Сложившаяся ситуация позволяет президенту республики назначить премьер-министра в течение 48 часов", - сказал Лекорню.

Отвечая на вопрос о том, может ли речь идти о назначении главой правительства представителя левого лагеря, он объяснил, что "решение принимает глава государства".

По словам Лекорню, большая часть депутатов Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции выступают против роспуска парламента. "Они понимают, что это ни к чему не приведет", - указал он.

Лекорню добавил, что сам он уже не вернется к должности главы кабмина. "Я считаю, что моя миссия завершена", - подчеркнул уходящий премьер.

Политический кризис во Франции усилился после того, как 6 октября премьер-министр Себастьен Лекорню подал Макрону прошение об отставке. Это произошло на фоне критики со стороны оппозиции на следующий день после оглашения обновленного состава правительства, в котором 13 из 18 мандатов достались представителям предыдущего кабмина. Вечером того же дня Елисейский дворец сообщил, что Макрон поручил Лекорню провести до вечера 8 октября новые переговоры со всеми политическими силами, "чтобы определить платформу для действий и ради стабильности страны".