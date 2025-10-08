Конгрессвумен США заявила, что хотела бы встретиться с главой РФПИ Дмитриевым

Анна Паулина Луна прокомментировала его сообщение в X о публикации директором ЦРУ Джоном Рэтклиффом рассекреченных документов о том, как экс-президент США Джо Байден в 2016 году выступил против распространения отчета разведки о своей поездке в Киев

ВАШИНГТОН, 8 октября. /ТАСС/. Член Палаты представителей американского Конгресса Анна Паулина Луна (республиканка от штата Флорида) заявила о желании провести встречу со спецпредставителем президента РФ, генеральным директором РФПИ Кириллом Дмитриевым.

Она прокомментировала его сообщение в X о публикации директором Центрального разведывательного управления Джоном Рэтклиффом рассекреченных документов о том, как экс-президент США Джо Байден в 2016 году, когда занимал пост вице-президента, выступил против распространения отчета разведки о своей поездке в Киев, в котором упоминались подозрения относительно наличия у его семьи связей с коррупцией на Украине.

"Это действительно произошло. Мы проводили расследование в Комитете по надзору Палаты представителей и столкнулись с некоторыми препятствиями и так далее. Я жду встречи с Кириллом Дмитриевым", - написала законодатель в X.

"Нам нужны мир и торговля", - добавила она, сопроводив свое сообщение американским и российским флагами.

В аппарате Луны пока не ответили на просьбу ТАСС уточнить, когда именно и где может состояться ее встреча с Дмитриевым, а также какие вопросы она рассчитывает обсудить со спецпредставителем президента России.

Ранее республиканка заявляла, что у России и США нет причин не поддерживать полноценные торговые отношения, и призывала активизировать экономические связи между двумя странами.