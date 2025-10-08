Бабиш заявил, что в качестве премьера не допустит выхода Чехии из НАТО и ЕС

По словам председателя ANO, референдума по этим вопросам не будет

Редакция сайта ТАСС

ПРАГА, 8 октября. /ТАСС/. Политическое движение ANO (Акция недовольных граждан), победившее на парламентских выборах в Чехии, не допустит выхода республики из НАТО и Евросоюза. Об этом заявил кандидат в премьер-министры, председатель ANO и бывший глава чешского правительства Андрей Бабиш.

"Я [как премьер страны] буду гарантом нашей внешней политики и политики в сфере обороны. Наша (движения ANO - прим. ТАСС) ориентация [по этим вопросам] является ясной. Никакого референдума [о выходе Чехии из НАТО и ЕС] нет и не будет", - сказал политик, высказывания которого транслировало Чешское телевидение.

Бабиш еще до парламентских выборов, прошедших в республике 3 и 4 октября, заверил избирателей в сохранении Чехией западной ориентации и приверженности евроатлантическому единству. "Мы не допустим выхода из ЕС и НАТО", - сказал он. Евросоюз и НАТО, по словам политика, являются жизненным пространством для Чехии.

Тему возможного референдума об участии республики в НАТО и ЕС поднимал до парламентских выборов председатель политического движения SPD ("Свобода и прямая демократия") Томио Окамура. С этой политической силой, а также с движением Motorist ("Автомобилисты") Бабиш ведет переговоры о формировании нового правительства.

Между тем сам Окамура заявляет сейчас, что вопрос о референдуме снят с повестки дня.