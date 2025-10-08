Поэт Ницберг: на Западе видят в России олицетворение утерянной Европой культуры

Для них РФ является олицетворением культуры - с традициями, где есть понимание, что такое искусство, поделился поэт, переводчик, лауреат крупных литературных премий, в том числе премии "Читай Россию" и Государственной премии Австрии

ВЕНА, 9 октября. /Корр. ТАСС Максим Черевик/. Многие на Западе симпатизируют России, потому что видят в ней идеалы утраченной современной Европой культуры. Такое мнение выразил ТАСС поэт, переводчик, лауреат крупных литературных премий, в том числе премии "Читай Россию" и Государственной премии Австрии Александр Ницберг.

"Мне кажется, что люди на Западе симпатизируют России, русской культуре. Для них Россия является олицетворением культуры - с традициями, где есть понимание, что такое искусство. На Западе это понимание постепенно рассеивается, утрачивается", - сказал он.

"Люди, которые [в западных странах] ходят в театр, на выставки, слушают музыку, читают поэзию, это понимают. Они открыты, видят, что на Западе все это распадается, и ищут, где подобное можно найти, - продолжал литератор. - Эти люди с надеждой смотрят на Россию".

"Мне кажется, что Россия должна пойти им навстречу и показать: "Да, это мы!" Чем больше людей и организаций в России поддерживали бы этот процесс, тем больше шансов, что подобные контакты способствовали бы объединяющему воздействию искусства", - полагает Ницберг.