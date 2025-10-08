NBC: США изучают возможность задействовать закон XIX века о подавлении восстаний

Этот закон дает президенту право на использование вооруженных сил внутри страны

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Чиновники Белого дома рассматривают возможность задействовать закон о подавлении восстаний от 1807 года, который дает главе государства право на использование вооруженных сил внутри страны. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По их сведениям, этот вопрос находится на повестке Белого дома с начала второго президентского срока Дональда Трампа. Однако если раньше чиновники обсуждали, имеет ли вообще смысл обращаться к этому закону, то теперь изучают, как и когда его стоит задействовать. Вместе с тем советники американского лидера единогласно выступают за то, что перед применением закона о подавлении восстаний необходимо убедиться, что все остальные опции были исчерпаны.

В последний раз к этой мере прибегали в 1992 году во время беспорядков в Лос-Анджелесе. В этот раз она может быть использована в связи с желанием Трампа задействовать нацгвардию для борьбы с беспорядками в городах по всей стране. Губернаторы части штатов, включая Иллинойс, Калифорнию, Орегон, выступают против такой практики и оспаривают ее в судах.