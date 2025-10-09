Reuters: в США отвергли заявление Петро об ударе по лодке с гражданами Колумбии

В Белом доме призвали президента Колумбии "публично отказаться от своего безосновательного и недопустимого заявления"

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа считает безосновательным заявление лидера Колумбии Густаво Петро об ударе американских вооруженных сил по лодке с гражданами этой страны. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя Белого дома.

Как информировало агентство, Петро утверждал в среду о наличии свидетельств того, что лодка, по которой ранее нанесли удар ВС США, была колумбийской, на ее борту находились граждане этой страны. При этом он заявил об "агрессии в отношении всей Латинской Америки и [стран] Карибского бассейна".

В Белом доме призвали президента Колумбии "публично отказаться от своего безосновательного и недопустимого заявления". При этом представитель администрации, слова которого приводит Reuters, назвал Колумбию "ключевым стратегическим партнером" США.

5 октября Трамп предположил, что венесуэльские наркокартели вскоре начнут осуществлять контрабанду наркотиков по суше, не исключив, что Вашингтон будет пресекать их деятельность силовым путем. При этом он заявил, что американские военные нанесли удар по еще одной лодке, на которой, по убеждению США, находились наркотики.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере три скоростные лодки с находившимися на них 18 людьми, которые голословно обвинялись в перевозке наркотиков из Венесуэлы. В выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября Трамп заявил, что вооруженные силы продолжат атаковать суда, связанные, по их мнению, с венесуэльскими наркокартелями во главе с президентом республики Николасом Мадуро. Американские СМИ сообщали, что США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей и на территории Венесуэлы.