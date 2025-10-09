Трамп: США вместе с другими странами будут восстанавливать сектор Газа

Президент Соединенных Штатов назвал удивительным сплочение стран Ближнего Востока

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 9 октября. /ТАСС/. Глава американской администрации Дональд Трамп заявил, США вместе с другими странами будут участвовать в восстановлении сектора Газа.

"Думаю, вы увидите, как люди начнут ладить, вы увидите восстановление Газы", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News, отметив, что США рассчитывают создать "совет мира", который "займется многими вопросами, касающимися Газы". Глава Белого дома назвал удивительным тот факт, что "Ближний Восток сплотился". "У них есть очень богатые страны, и выделение даже небольшой части этого богатства может позволить сделать там [в секторе Газа] очень многое. Мы примем в этом участие", - отметил Трамп.