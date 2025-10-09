Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
Нобелевская премия
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Ким Чен Ын призвал Трудовую партию Кореи "избавиться от пороков"

Лидер КНДР сказал, что должны измениться как отношение партийцев к массам, их моральный облик и стиль работы, так и способ мышления
Редакция сайта ТАСС
02:09

Лидер КНДР Ким Чен Ын

© Korea Broadcasting System via AP

СЕУЛ, 9 октября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения музея истории Трудовой партии Кореи произнес "знаменательную речь", в которой призвал однопартийцев избавиться от всех бюрократических пороков, включая приспособленчество и злоупотребление служебным положением. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Наша партия ускорит продвижение революции, искореняя все пороки: не только незнание и некомпетентность, безответственность, приспособленчество, формализм и ловкачество, но и произвол, злоупотребление властью, которые наносят вред делу социализма", - сказал Ким Чен Ын. "Только лучшие кадры, которые живут с революцией [в сердце], готовы защищать ее и вести работу корректно до достижения цели, только люди, готовые проявить организаторские таланты и смелость, чтобы преодолевать всяческие трудности, смогут вести за собой в нынешние времена", - добавил он.

Лидер КНДР сказал, что должны измениться не только отношение партийцев к массам, их моральный облик и стиль работы, но и способ мышления и навыки. Руководитель народной республики отметил, что чувствовал гордость, когда вспоминал историю Трудовой партии Кореи в здании, где была основана эта политическая организация. По его словам, КНДР встречает 80-летие партии перед порогом новой эпохи развития и процветания.

Годовщина основания партии будет отмечаться 10 октября. На торжества прибыла делегация "Единой России" во главе с ее председателем Дмитрием Медведевым. 

КНДРКим Чен Ын