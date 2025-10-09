Ким Чен Ын призвал Трудовую партию Кореи "избавиться от пороков"

Лидер КНДР сказал, что должны измениться как отношение партийцев к массам, их моральный облик и стиль работы, так и способ мышления

СЕУЛ, 9 октября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын во время посещения музея истории Трудовой партии Кореи произнес "знаменательную речь", в которой призвал однопартийцев избавиться от всех бюрократических пороков, включая приспособленчество и злоупотребление служебным положением. Его слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Наша партия ускорит продвижение революции, искореняя все пороки: не только незнание и некомпетентность, безответственность, приспособленчество, формализм и ловкачество, но и произвол, злоупотребление властью, которые наносят вред делу социализма", - сказал Ким Чен Ын. "Только лучшие кадры, которые живут с революцией [в сердце], готовы защищать ее и вести работу корректно до достижения цели, только люди, готовые проявить организаторские таланты и смелость, чтобы преодолевать всяческие трудности, смогут вести за собой в нынешние времена", - добавил он.

Лидер КНДР сказал, что должны измениться не только отношение партийцев к массам, их моральный облик и стиль работы, но и способ мышления и навыки. Руководитель народной республики отметил, что чувствовал гордость, когда вспоминал историю Трудовой партии Кореи в здании, где была основана эта политическая организация. По его словам, КНДР встречает 80-летие партии перед порогом новой эпохи развития и процветания.

Годовщина основания партии будет отмечаться 10 октября. На торжества прибыла делегация "Единой России" во главе с ее председателем Дмитрием Медведевым.